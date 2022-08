Schianto in auto muore l'attrice Paola Cerimele

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 AGO - Molise sotto choc per la morte, nell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Trignina, dell'attrice Paola Cerimele, 48 anni di Agnone (Isernia). Nella sua carriera ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c'era anche 'Non ti muovere' di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise. E proprio ieri l'attrice aveva reicontrato Castellitto ad Agnone. Lo aveva raccontato lei stessa nel suo ultimo post su Facebook: "Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: "Paola sei in Agnone?". Rispondo: "sì, a casa".

"Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c'è un amico che ti vuole salutare". Incuriosita dico: "ok, arrivo". Apro le tende del forno e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un'emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità". (ANSA).