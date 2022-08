Weekend a teatro con Scifoni, Bergamasco e Francini

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Dal 36/o Todi Festival che apre con Marianella Bargilli e Annalisa Canfora ne "Il corpo della donna come campo di battaglia" di Matëi Vişniec, regia di Alessio Pizzech; a Giovanni Scifoni e il suo one man show "Anche i Santi hanno i brufoli" al Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (FR). E poi Sonia Bergamasco diretta da Jan Fabre a Lucera (FG) in "Resurrexit Cassandra" e Chiara Francini con il suo "Una ragazza come io" a Forlì. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Spiro Scimone e Francesco Sframeli al Festival Internazionale di Taormina (ME) con il loro "Amore"; e "Le Supplici" di Euripide per la regia di Serena Sinigaglia, con Francesca Ciocchetti e Arianna Scommegna, al Festival di Teatro antico al Forte di Osoppo (UD). (ANSA).