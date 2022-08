L'opera lirica tema del festival 'Di là dal fiume'' a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'opera lirica è il tema del Festival "Di là dal fiume" in programma dal 27 agosto al 4 settembre che propone a Roma 13 appuntamenti tutti a ingresso gratuito in spazi urbani insoliti o aperti eccezionalmente al pubblico dal centro alla periferia della città. La quinta edizione dell'appuntamento, inserito nel cartellone dell'Estate Romana, è organizzata dall'associazione culturale Teatroinscatola.

Incontri, installazioni, presentazioni di libri, mostre e visite guidate offriranno l'occasione per addentrarsi nel mondo della lirica. Si va dall'omaggio Emanuele Luzzati, scenografo, costumista teatrale e illustratore genovese, e a Giulio Gianini, scenografo e direttore della fotografia romano, con i loro cortometraggi di animazione dedicati alle più celebri opere di Rossini e Mozart, alle visite ai laboratori di scenografia del Teatro dell'Opera, alla storica attrezzeria Rancati e al Teatro di Documenti progettato da Luciano Damiani, passando per spettacoli dedicati ai più piccoli, con Il piccolo Verdi della compagnia di Patrizio Dall'Argine prodotto dal Teatro Regio di Parma in programma alla Città dell'Altra Economia.

L'associazione Teatroinscatola festeggerà i suoi 18 anni di attività con la mostra "Scatole magiche, teatri senza palcoscenico" allestita nella galleria Embrice.

"La 'sfida' del festival - spiega il direttore Lorenzo Ciccarelli - è portare in spazi ordinari eventi di qualità, nell'idea di fondo che il riuso di strade, edifici, piazze e aree della città mediante l'interazione con le arti possa creare inediti luoghi di relazione''. Il festival si chiude il 4 settembre, al Teatro dei Contrari, con la presentazione del libro Storia dell'Opera lirica della musicologa Roberta Pedrotti.

Tutti gli appuntamenti sono appunto a ingresso libero fino raggiungimento dei posti disponibili. Per la visita ai Laboratori del Teatro dell'Opera di Roma e all'attrezzeria Rancati è necessario prenotare chiamando il numero 3476808868.

(ANSA).