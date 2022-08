Da Dante a Bowie, a teatro è l'anno dei biopic

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Da Sergio Rubini con "I fratelli De Filippo" a Matthias Martelli con "Dante tra le fiamme e le stelle" o Mariano Rigillo con "Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound". Eroi del quotidiano, maestri, regine "dannate", grandi poeti. Se la vita è spesso uno spettacolo, in questa nuova stagione 2022-2023 è in arrivo a teatro una pioggia di biografie, trasformate in pièce.

Tra quelle da non perdere, anche la "Maria Stuarda" da Schiller con il duello Laura Marinoni-Elisabetta Pozzi, "Camille Claudel - La distruzione del talento femminile" con Mariangela D'Abbraccio, "Palma Bucarelli e l'altra resistenza" di Cinzia Spanò, la storia del giovane pittore che fece infuriare Louis XVII con Lorenzo Gleijeses ne "La zattera di Géricault" per la regia di Piero Maccarinelli. E poi ancora, Alessio Boni nei panni di Molière ovvero "L'uomo che oscurò il re Sole". Fino a Manuel Agnelli in "Lazarus", non una biografia, ma un testamento personale, come David Bowie definiva il suo musical, per la prima volta in Italia diretto da Valter Malosti. (ANSA).