Weekend a teatro tra Brignano, Brachetti e Muti

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Dalle risate con Enrico Brignano mattatore nel suo one man show "Ma… diamoci del tu", al Festival internazionale di mezza estate di Tagliaccozo (AQ), alle magie di Arturo Brachetti con l'Ensemble Symphony Orchestra a tu per tu con Prokofiev in "Pierino, il lupo e l'altro" a Livorno. Fino a Ornella Muti e Pino Quartullo a Meledugno (LE) con "Mia moglie Penelope", che Margherita Gini Romaniello ha adattato dal romanzo "Itaca per sempre" di Luigi Malerba (Ed. Mondadori).

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche "Il racconto d'inverno" di William Shakespeare nella messa in scena diretta da Valentino Villa a Roma e la 29/a edizione del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (FR), che apre con il "Paradiso dalle tenebre alla luce" di Simone Cristicchi, "L'Avaro" di Molière con Andrea Buscemi ed Eva Robin's e il "Falstaff e le allegre comari di Windsor" di Shakespeare con Edoardo Siravo. (ANSA).