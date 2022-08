Isabella Rossellini, vi racconto mondo animale

Isabella Rossellini torna sul palcoscenico con un nuovo monologo sul tema che le sta piu' a cuore: la vita interiore degli animali e il loro rapporto con gli uomini. Appena tornata da Parigi dove ha girato la nuova stagione della serie "Julia" per Hbo, l'attrice e modella figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini ha portato a Long Island, dove vive da tempo dopo aver lasciato New York, il suo ultimo "one woman show": "Darwin Smile". Il monologo si impernia sul comportamento animale e come questo si mette in relazione al mestiere di attore. Sono le due passioni di Isabella che sul palco del Gateway di Bellport si trasforma in pavone, scimpanze', cane, gatto, gallina e nel naturalista britannico che, oltre a elaborare la teoria dell'ereditarieta' e' stato il primo a studiare la scienza dietro i nostri sorrisi. Lo spunto e' stato proprio il libro di Darwin "L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali": Isabella esplora come l'empatia, che e' alla base della recitazione, e' anche necessaria per gli studi del comportamento dei nostri amici a quattro zampe. Lo show e' una lezione accademica intrisa di comicita' in cui l'attrice, che ha gia' esplorato le abitudini sessuali degli insetti nella serie di short "Green Porno", dimostra come lei e i suoi colleghi attori potrebbero imparare dal misterioso mondo delle emozioni animali.

"Durante il lockdown ho avuto un sacco di tempo per riflettere sulle mie due passioni per il teatro e per la scienza. Pensavo che fossero distinte e separate: l'una soddisfaceva il mio cuore, l'altra il cervello. Quando ho capito che potevano essere integrate, il mio cuore e il mio cervello si sono riconciliati e hanno finalmente trovato armonia". Isabella Rossellini ha compiuto 70 anni in giugno. "Darwin Smile", il suo terzo monologo che da Bellport passera' a San Francisco e Los Angeles, si ricollega a "Link Link Circus" un'altro show-conferenza co-protagonista il cane Pan che ha debuttato nel 2018 con la regia di Guido Torlonia. Di sfondo, la seconda carriera della figlia di due dei miti del cinema mondiale: da qualche anno Isabella fa la "contadina" nella tenuta "Mama Farm" di Long Island, dove tra galline e cani "adottati" si e' reinventata anche nel settore dell'ospitalita' con un bed and breakfast ispirato alle sue tre culture: fattoria americana, casa di campagna italiana, contemporaneo svedese.

"Mama Farm" e' all'insegna dell'organico e Isabella ci alleva 150 galline vintage (hanno nomi come Andy Warhol e Amelia Earhart e sono il soggetto del suo ultimo libro, "My Chicken and I") e pecore estinte battezzate coi nomi di donne artiste come (Frida) Kahlo, (Georgia) O'Keefe e perfino (Greta) Garbo.