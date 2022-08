Da Ferrario a Rossi tutti pazzi per la stand up comedy

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Classe 1987, una laurea in Giurisprudenza e parallelamente una gavetta tra la web serie Esami e la tv con Sabina Guzzanti, la Gialappa's e Serena Dandini, Edoardo Ferrario è la nuova star del genere che sta riempiendo locali, teatri, arene oltre all'universo sconfinato degli streaming: la stand-up comedy. Ovvero, dal mondo anglosassone, quel genere di intrattenimento in cui l'attore o l'attrice si esibisce "in piedi" (stand up, appunto) da solo, rivolgendosi direttamente al pubblico senza maschere né quarta parete. Il tutto, anche suon di satira e colpi bassi politically uncorrect. Per avere un'idea, oggi in America si contano più di 250 Comedy club "ufficiali", praticamente uno in ogni grande città.

Da Giorgio Montanini, considerato il pioniere in Italia, a Saverio Raimondo, diventato il re del genere in tv, la febbre ha contagiato un'intera generazione di talenti nostrani, che tra social e locali hanno poi trovato anche il palcoscenico tv di Comedy Central con Stand Up Comedy Show, programma che porta le telecamere in platea, senza censure (o quasi). Già, perché la stand-up comedy non guarda in faccia a nessuno e spara a zero, che si parli di sesso, uomini, donne, cancel culture, disabilità, politica, preti, razzismo o criptovalute. Ma c'è anche chi, come Paolo Rossi, in questi giorni ne usa la formula per un omaggio al poeta Quinto Orazio Flacco in Stand Up Orazio.

Oggi i big per i quali il pubblico, e soprattutto i giovani, si mette in fila sono Valerio Lundini, Luca Ravenna, Stefano Rapone. E soprattutto Edoardo Ferrario, primo italiano a conquistare un Comedy Special su Netflix con il suo Temi caldi registrato dal vivo al Santeria Social Club di Milano. Dopo di lui, su Netflix sono approdati anche Francesco De Carlo, Saverio Raimondo e, dopo il successo di Lol, Michela Giraud (ora in tournée con La verità, nient'altro che la verità. Lo giuro… reloaded). (ANSA).