Weekend a teatro tra Pasolini, Virgilio e Ariosto

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Dal doppio omaggio ai 100 anni di Pier Paolo Pasolini, con Ascanio Celestini a Roma nel suo Museo Pasolini e Massimo Popolizio al Festival Tra Sacro e Sacro Monte di Varese con "Pasolini - Una storia romana" (che in un tour personale è anche a Milano con "La Caduta di Troia" dal Libro II dell'Eneide). E poi il "Labirinto d'Amore" dall'Orlando Furioso nei seicenteschi giardini di Palazzo Chigi ad Ariccia (RM) per Fantastische Visioni e le hit di "Mamma mia!" al Festival La versilaiana di Pietrasanta (LU) con il tris di padri Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche "La commedia degli errori" di Shakespeare diretta da Loredana Scaramella con Carlotta Proietti protagonista, ancora nella capitale; e "Omu a mari. Il cunto delle sirene" di Gaspare Balsamo ad aprire la prima edizione del Segesta Teatro Festival (TP). (ANSA).