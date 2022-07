Montagna incantata debutta a Sacrario tedesco il 29 luglio

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Debutta il 29 luglio La Montagna incantata, liberamente ispirato al romanzo di Thomas Mann, al Sacrario tedesco del Passo della Futa (Firenze), sull'Appenino tosco-emiliano. Lo spettacolo è il nuovo progetto teatrale di Archivio Zeta d Bologna, con drammaturgia e regia di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni e partitura musicale di Patrizio Barontini. Lo spettacolo, inizio alle 18, sarà in replica il 30 e il 31 luglio e poi ancora dal 5 al 21 agosto.

Sono anni che la compagnia teatrale sale al Passo della Futa per mettere in scena un progetto unico nel suo genere, con la riscoperta e la valorizzazione di un "luogo della memoria, tragicamente simbolico, dei nemici, dei vinti".

Il cimitero germanico del Passo della Futa è stato costruito tra il 1962 e il 1969 dall'architetto Dieter Oesterlen: vi sono seppelliti più di 30.000 giovani soldati tedeschi mandati a combattere sulla Linea Gotica. Oesterlen doveva interpretare nella forma il motto che "le tombe di guerra incitano alla pace, chiunque voglia collaborare alla diffusione delle idee per la pace e' il benvenuto". L'idea che la costruzione dà è quella di una spirale senza fine che improvvisamente si interrompe: è costituita da un muro di duemila metri che sale avvolgendo la montagna fino alla cima e circonda i sepolcri dei caduti.

