Weekend teatro con Ornella Muti, Anna Bonaiuto, Valentina Cervi

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Dai battibecchi coniugali tra Ulisse e consorte nel "Mia moglie Penelope" che Pino Quartullo dirige e interpreta dal testo di Luigi Malerba con Ornella Muti protagonista, al Teatro Romano di Falerone (FM); all'inedita coppia Anna Bonaiuto e Valentina Cervi per "Addio Fantasmi", che Fanny & Alexander hanno tratto dal romanzo di Nadia Terranova (ed. Einaudi), a Sansepolcro (AR) per il Kilowatt Festival. E poi "Play House" di Martin Crimp, nella prima regia teatrale di Francesco Montanari, i Leoni d'oro Antonio Rezza/Flavia Mastrella in "7.14.21.28" e Gabriele Lavia a tu per tu con "Le favole di Oscar Wilde", tutti nella capitale. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche l'"Aspettando Godot" di Samuel Beckett che incontra il Dna di Napoli con Lello Arena e Massimo Andrei, tra Roma a Borgio Verezzi (SV); l'"Antigone" di Marco Baliani al Festival di Teatro Antico di Veleia; e l'apertura del XXXI Mittelfest, estival di teatro, musica, danza, a Cividale del Friuli (UD).

(ANSA).