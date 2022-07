Alieno in metro, un video del Piccolo diventa virale

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - E' diventato virale e ha già avuto 11 milioni 600 mila visualizzazioni uno dei video realizzati dal Piccolo Teatro di Milano per pubblicizzare la pièce Carbonio, andata in scena dal 16 giugno al 6 luglio, che tornerà anche nella prossima stagione.

Il testo - che ha vinto il 56mo premio Riccione - racconta dell'incontro ravvicinato con una vita aliena. Nei vari video realizzati per la campagna social del Piccolo Teatro (visibili fra i reel di Instagram), l'alieno con enorme testa e coda sale in metro e poi scende alla fermata accanto al teatro.

Ad essere diventato virale è il video in cui l'alieno è seduto tranquillamente ad aspettare l'arrivo del treno con accanto due passeggeri esterrefatti. (ANSA).