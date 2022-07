A Nervi la Cuba festosa di Litz Alfonso

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Tanti applausi, il 14 luglio, ai Parchi di Nervi per "Cuba vibra!" lo spettacolo di balletto proposto in prima italiana dalla Compagnia "Litz Alfonso Dance Cuba". Litz Alfonso, coreografa cubana ascesa a notorietà internazionale in questi ultimi anni, ha saputo imprimere un marchio di originalità alla propria Compagnia, rileggendo la cultura cubana in un'ottica moderna e con intelligenti contaminazioni fra classico, contemporaneo, popolare.

Il suo stile è elegante, sinuoso, perfettamente costruito sulla musica sicché ogni gesto ha una sua traduzione sonora.

Caratteristiche emerse pienamente nella prima parte dello spettacolo che ha visto una serie di numeri risolti con bravura dalla compagnia femminile: danzatrici tutte tecnicamente irreprensibili, belle e affiatate. Se un limite si può trovare riguardava la ripetitività. La scelta di lavorare unicamente su coreografie della Alfonso, sia pure ricercate e piacevoli, ha reso lo spettacolo alla fine prevedibile. Da notare, inoltre, la presenza in scena di quattro musicisti che proponevano le pagine musicali dal vivo, sovrapponendosi talvolta a una base registrata in una combinazione sonora non sempre irreprensibile.

Seconda parte più "nazionalpopolare". Irrompevano in scena tre ballerini-atleti e si passava rapidamente dal cha cha cha al mambo dalla rumba alla celebre "Besame mucho" in un'atmosfera da festa anni Trenta e con una serie di coreografie che strizzavano l'occhio a un atletismo virtuosistico di sicuro effetto tanto da entusiasmare la platea.