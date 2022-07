Orestiadi Gibellina ricordano stragi di mafia con docufilm ANSA

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Le Orestiadi di Gibellina, sabato 16 e domenica 17 luglio, dedicano due appuntamenti alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel trentesimo anniversario delle stragi del '92, e a Calogero Zucchetto, il poliziotto ucciso a Palermo 40 anni fa. Teatro civile e di narrazione sul tema del ricordo, in linea con la storia del Festival, con la prima nazionale di "Nel nome di Maria" di Chiara Gambino il 16 luglio (ore 21.00 - Baglio di Stefano), progetto, vincitore del premio Mauro Rostagno e del Premio Festival l'ultima luna d'estate 2021, che trae spunto e rielabora un fatto di cronaca avvenuto a Palermo il 14 novembre del 1982, l'uccisione dell'agente della squadra mobile di Palermo Calogero Zucchetto. Ad anticipare lo spettacolo, alle 20.45, la proiezione del docufilm dell'ANSA "L'Eredità di Falcone e Borsellino", realizzato in seguito all'allestimento dell'omonima mostra fotografica e curato dal capo della redazione siciliana Franco Nuccio e dal fotoreporter Giuseppe Di Lorenzo.

Il 17 luglio (ore 21.00 - Baglio di Stefano) andrà invece in scena "La notte è un raduno d'ombre", dagli appunti su Falcone e altri testi di Franco Scaldati con la regia di Franco Maresco e con l'attore Melino Imparato, unica data in Sicilia dopo il debutto al Teatro Mercadante di Napoli il 22 maggio, è una produzione Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, in collaborazione con Associazione Lumpen. (ANSA).