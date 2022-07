Carlo Felice Genova, il 2023 sarà la stagione del rilancio

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Otto titoli operistici per 48 recite, otto anteprime che saranno aperte ai giovani; 19 appuntamenti sinfonici e 24 concerti nell'ambito di Liguria Musica per un totale di 99 aperture di sipario. Sono questi i numeri della stagione 2022/2023 del Carlo Felice, presentata oggi dai vertici del Teatro genovese. L'apertura ufficiale della lirica sarà affidata a "Béatrice et Bénédict" di Berlioz, in prima esecuzione italiana. Sul podio Riccardo Minasi con la regia Damiano Michieletto. Fra gli interpreti Nicola Ulivieri e Julien Behr. L'opera di Berlioz sarà l'unico titolo "straniero" del cartellone con "Die Fledermaus" di Johann Strauss junior, la cui prima è fissata per il 31 dicembre con la bacchetta di Fabio Luisi e la regia di Cesare Lievi. Dal 25 novembre sarà in scena "La Cenerentola" di Rossini diretta da Minasi e regia di Paolo Gavazzeni e Pietro Maranghi dall'allestimento di Luzzati del 1978. Donato Renzetti dirigerà "Un ballo in maschera. Per "Tosca" di Puccini (24 febbraio) verrà ripresa la regia di Livermore, mentre sul podio salirà Piergiorgio Morandi e le parti principali saranno affidate a Maria Josè Siri, Riccardo Massi e Amartuvshin Enkebat. Seguiranno "I due Foscari" di Verdi (dal 31 marzo) con Renato Palumbo sul podio in un allestimento proveniente dalla Scala, "Norma" di Bellini (dal 2 marzo) con la direzione di Minasi e la regia di Stefania Bonfadelli e "Don Pasquale" di Donizetti (dal 6 giugno), direzione di Ivan Champa, regia di Andrea Bernard.

Confermati i filoni sinfonici della passata stagione: Beethoven, Novecenti, Mitteleuropa (Verso Berio), Mozart l'Italiano, Ritratti americani. L'apertura, il 30 settembre, in collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese rende omaggio a Manzoni per i suoi 90 anni: di lui Riccardo Minasi dirigerà in prima assoluta "Sonante". Luisi presenterà l'Ottava di Bruckner (5 gennaio) e la Quinta di Mahler (16 giugno). Torneranno Hartmut Haenchen (1° dicembre, Sinfonia n.8 di Beethoven) e Daniel Oren e Diego Fasolis (11 dicembre), Speranza Scappucci (10 marzo), Alexander Lonquich (14 marzo) e Fabio Biondi (25 aprile). (ANSA).