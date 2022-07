Barbara D'Urso in un Taxi a due posti tutto al femminile

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Barbara D'Urso torna a teatro dopo 15 anni con la famosissima commedia esilarante Taxi a due piazze.

Il testo che è stato riscritto per l'occasione da Ray Cooney in chiave femminile, debutterà in prima assoluta in Italia al Teatro Nazionale di Milano dal 14 febbraio e sarà poi nelle principali città italiane. Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, anno d'esordio di "Taxi a due piazze" di Ray Cooney, una versione tutta al femminile non c'era mai stata. La commedia è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi.

Ray Cooney ha rinnovato la commedia con una versione rovesciata al femminile aggiornata ai nostri tempi con tutti i riferimenti del caso. Ed ecco che per la prima volta in esclusiva mondiale (perché debutta come primizia in Italia prima di approdare nelle varie versioni europee) "Taxi a due piazze" versione femminile si affaccia nel mercato italiano sotto l'esperta mano di Chiara Noschese con un cast di tutto rispetto guidato da Barbara d'Urso nei panni della tassista -protagonista che per mantenere il segreto della sua bigamia deve districarsi tra un marito a piazza Risorgimento e un altro a piazza Irnerio, aiutata solo dalla sua amica che ben conosce la sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro.

Questa versione che rispolvera un grande classico della commedia leggera con una veste completamente rinnovata dal suo autore originale sia nei dialoghi che nei contenuti, è restituita perfettamente nell'adattamento italiano di Gianluca Ramazzotti e siamo certi che soddisferà il pubblico con un testo che non smetterà mai di divertire anche in quota tutta rosa. (ANSA).