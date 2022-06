Da versi di Shakespeare a hit di Mamma mia nel weekend a teatro

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Dallo Shakespeare di Franco Branciaroli con "Il mercante di Venezia" diretto da Paolo Valerio alla 74/a Estate Teatrale Veronese; ai 40 anni di "Italia - Brasile 3 a 2" con Davide Enia al Festival dei due mondi di Spoleto (PG). E poi la nuova tournée estiva al via da Ferrara per "Mamma mia!", il musical con le hit degli Abba firmato da Massimo Romeo Piparo e intepretatato dal tris di "padri" Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. E il ritorno di Marco Travaglio, all'Ostia antica Festival con il giallo "realmente accaduto", anzi, "ancora in corso", de "Il Conticidio dei Migliori". Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche Mariangela D'Abbraccio con "Marylin Monrore: Fragments" e il debutto di "The spund inside" da Adam Rapp con la regia di Serena Sinigaglia, al Campania Teatro Festival; Alessandro Bergonzoni con "Aprimi cielo. Dieci anni di raccoglimento articolato, dal vivo" e Lella Costa con Jacopo Veneziani in "Cantami o musa…" al Festival del Teatro Antico di Veleia (PC). (ANSA).