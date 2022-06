Dal Pnrr 650mila euro al Teatro Regio di Parma

(ANSA) - PARMA, 27 GIU - Dopo il Teatro Comunale di Bologna, un altro teatro dell'Emilia-Romagna usufruirà dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È il Teatro Regio di Parma per il quale Ministero della Cultura ha approvato la domanda per il miglioramento dell'eco-efficienza energetica assegnandogli 650mila euro (il massimo dei fondi attribuiti nella categoria dei teatri). I fondi consentiranno l'attuazione di interventi sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione e riduzione della dispersione termica, consentendo una riduzione dei costi di gestione unita a una maggiore cura dell'ambiente.

Il Teatro Regio di Parma insieme al partner Iren Smart Solutions, ha elaborato un ampio e complesso progetto pluriennale di intervento e manutenzione con l'intento di rendere costante il monitoraggio, prevenendo e limitando così il più possibile gli interventi di manutenzione straordinaria, oggi in gran parte dovuti alla vetustà degli impianti stessi. (ANSA).