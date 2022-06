A Milano l'ultima occasione per vedere John Cleese

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - E' ironico fin dal titolo, "Last Time To See Me Before I Die" ('l'ultima occasione di vedermi prima che io muoia', ndr), lo spettacolo con cui John Cleese, il leggendario fondatore dei Monty Python arriva per la prima volta (e probabilmente per l'ultima) in Italia, con una data esclusiva al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

Noto per il suo "black humor" tipicamente britannico, tra gli storici artisti della stand up comedy internazionale, Cleese porta in giro per tutto il mondo il suo spettacolo di addio da otto anni. A 81 anni, riconosciuto come il padrino della commedia moderna, anche grazie alla serie televisiva "Fawlty Towers", Cleese arriva finalmente in Italia per un'unica data, il 29 giugno. (ANSA).