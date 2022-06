Serena Dandini, porto a teatro la stupideria delle donne

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Vogliamo fare un elogio, un inno alla scemenza femminile. Basta con la sindrome di Ginger Rogers che deve fare tutto quello che fa Fred Astaire ma sui tacchi e camminando all'indietro. È arrivato il momento di rivendicare la nostra stupideria". Tra il serio e il faceto, Serena Dandini torna in teatro. E lo fa tingendo di rosa un celeberrimo titolo preso in prestito da una battuta de Fratelli De Rege e nel teatro che lei stessa ha fatto rinascere e diretto per dieci anni: "Vieni avanti, cretina!", all'Ambra Jovinelli di Roma dal 25 al 30 ottobre (a febbraio 2023 sarà invece al Carcano di Milano).

Al debutto subito dopo l'uscita del suo nuovo saggio-romanzo "Cronache dal paradiso" (ed. Einaudi) e all'indomani della nuova edizione del suo Festival L'eredità delle donne (Firenze, 21-23 ottobre), lo spettacolo scritto dalla stessa Dandini con il coordinamento artistico di Paola Cannatello, lancia un appello: "Basta, siamo cretine, ma della cretineria siamo grandi professioniste e lo dimostreremo".

"Sarà un happening - spiega l'autrice - con una bella comitiva di ragazze comiche". Con lei ci saranno infatti Martina Dell'Ombra (alias Federica Cacciola), Antonella Attili, Cristina Chinaglia, Annagaia Marchioro, Germana Pasquero, Rita Pelusio e Francesca Reggiani.

"Visto che per essere accettate noi dobbiamo sempre dimostrare qualcosa, essere super-woman, laureate eccellenti, geni, con questo format teatrale vogliamo dire basta alla sindrome di Ginger Rogers - spiega - Per secoli ci hanno dato delle cretine e finalmente possiamo deliberatamente definirci tali da sole - ride - È un gioco, una provocazione, ovviamente, perché, ricordiamolo, dietro a una grande cretina spesso si nasconde una donna troppo intelligente". (ANSA).