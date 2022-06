Tra Salemme e Pippi Calzelunghe in stagione Teatro Olimpico

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Tra il ritorno di Vincenzo Salemme con Napoletano? E famme 'na pizza e un Rocky Horror Show in collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana con la voce di Greg. E poi una carica di talenti da ridere come Francesca Reggiani con Questioni di prestigio, Maurizio Battista, Pintus.

"Divertirsi è vivere". Lo dicono all'unisono Lucia Bocca e Andrea Posi, direttrice artistica e amministratore delegato del Teatro Olimpico di Roma, presentando oggi la stagione 2022-2023.

"L'obiettivo che vogliamo raggiungere con la programmazione del prossimo anno - spiegano - è portare un teatro di evasione e di intrattenimento, gradevole e intelligente, per liberarsi da ciò che appesantisce l'animo e abbandonarsi completamente all'esperienza dello spettacolo".

Ad aprire il cartellone il 4 ottobre è il Balletto di Roma nello storico riallestimento del Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde, primo di una serie di appuntamenti dedicati alla danza come anche il ritorno della Parsons Dance, il Roma City Ballet Company nello Schiaccianoci firmato da Luciano Cannito, il Notre-Dame de Paris coreografato da Stephen Delattre, l'acrobatico The black Blues Brothers e i 50 anni di successi dei Mummenschanz. Spazio poi al musical anche con il Pretty Woman tratto dal film di Garry Marshall mentre dal Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti arriva La dodicesima notte di Shakespeare con la regia di Loredana Scaramella. Ed è proprio da un'idea di Proietti che nasce anche il regalo di Natale dell'Olimpico: Pippi Calzelunghe nella versione musical italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti. E ancora, Vittorio Sgarbi racconta l'inedita simmetria delle vite e delle opere rivoluzionarie di Caravaggio e Pier Paolo Pasolini mentre Lillo&Greg tornano con una pièce noir tutta da ridere ormai senza tempo come Il mistero dell'assassino misterioso. (ANSA).