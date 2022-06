Montanari, la mia prima regia con Play House

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Il cinema non è la sala, come il museo non è solo il luogo dove sono appesi i quadri. Allo stesso tempo il Teatro non è solo l'edificio fisico. È così che abbiamo pensato questa tre giorni. Punto di partenza, la condivisione assoluta. Si arriva, ci si vede, si scambiano progetti, idee".

E' così che Francesco Montanari racconta Narni Città Teatro, terza edizione del festival di cui firma la direzione artistica insieme a Davide Sacco, nella cittadina umbra dal 17 al 19 giugno. "Saranno 35 eventi in 3 giorni - dice all'ANSA - in cui Narni stessa diventerà teatro. Il sottotitolo è Linguaggi Fantastici perché abbiamo voluto un mix di tutto ciò che riguarda lo spettacolo dal vivo, in una fusione di stili e generi diversi". Si va dalla prima nazionale degli Scritti sull'Arte che Sacco ha tratto da Karl Marx, con Federica Rosellini e Daniele Russo insieme ai 99 Posse; a performance come Il Terzo Reich di Romeo Castellucci. E poi Nella Solitudine dei Campi di Cotone di Bernard-Maria Koltès con la regia di Mario Martone e il riallestimento di Fabrizio Arcuri, spettacoli come Every Brilliant Thing, diretto sempre da Arcuri insieme a Filippo Nigro. Fino a Sabina Guzzanti, narratrice d'eccezione dell'appuntamento all'alba tra le rovine dell'Ala Diruta.

Montanari, che l'8 luglio sarà anche al Campania Teatro Festival con Budello di Athos Zontini e poi in tournée con Lino Guanciale ne L'uomo più crudele del mondo di Sacco, per se' ha tenuto la prima di Play House di Martin Crimp, testo che affronta il tema della fine di un rapporto e che segna anche la sua prima regia.

Poi lo aspetta la tv, all'inizio dell'autunno, insieme a Elena Radonicich e Giancarlo Giannini nella nuova serie Sky dedicata al calciomercato, dal titolo, ancora provvisorio, Impero. "E' una saga familiare - dice - epica, quasi shakespeariana, ambientata tra procuratori, nella competizione sfrenata dietro le quinte del calcio". (ANSA).