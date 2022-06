Lorella Cuccarini, a teatro torno cattiva per Rapunzel

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - A quasi dieci anni dal debutto, Lorella Cuccarini torna nei panni della sua prima "cattiva".

Sarà di nuovo Madre Gothel di "Rapunzel - Il musical", lo spettacolo che Maurizio Colombi ha tratto dalla favola dei fratelli Grimm e che al tempo girò l'Italia con oltre 150 mila spettatori. Capelli corvini, effetti speciali e musiche originali di Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari, ora si torna in scena, titolo di punta della nuova stagione del Teatro Brancaccio di Roma (dove sarà in cartellone per tutte le feste dal 2 dicembre all'8 gennaio), con anche tappa al Nazionale di Milano.

"Di più non potevo, tra gli impegni che avrò con la scuola di Amici - racconta la Cuccarini - Ma dopo due anni come quelli che abbiamo vissuto avevo così voglia di tornare a un contatto diretto, dal vivo, con il pubblico. E poi è uno spettacolo nostro, tutto italiano, non preso dall'estero e poi regionalizzato. Gothel è stata la mia prima e unica cattiva. Ho la fortuna di essere una donna solare, è sempre stato naturale chiamarmi per personaggi molto luminosi. Ma con questo ruolo, soprattutto nella prima parte dello spettacolo in cui incuto anche un po' paura, ho affrontato una vera sfida con me stessa".

Ad Amici, dice, "molto probabilmente manterrò la cattedra di canto" e in arrivo c'è anche un canale youtube tutto suo, "dove incontrerò e racconterò un po' di personaggi". Intanto, al Brancaccio, tra i tanti sono in arrivo anche Checco Zalone, Claudio Bisio, Elio, Giorgio Panariello, la musica di Anastacia e Francesco Renga, successi come Sette spose per sette fratelli, Tutti parlano di Jamie, il Casanova Opera Pop di Red Canzian e il nuovo Vlad Dracula di Ario Avecone. (ANSA).