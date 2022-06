Weekend a teatro tra Massini, Montanari, Della Rosa

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Dall'Ifigenia in Tauride di Euripide diretta da Jacopo Gassman che irrompe al Teatro greco di Siracusa, con Anna Della Rosa, Ivan Alovisio e Stefano Santospago protagonisti; all'omaggio del Globe Theatre di Roma al suo storico fondatore con "Una serata per Gigi Proietti". E poi Stefano Massini, fresco del trionfo ai Tony Awards, che torna in scena tra Milano e Solomeo (PG) con "Quando sarò capace di amare", corto circuito spiazzante in cui non si propone di raccontare Gaber, bensì racconta a Gaber.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in programma nel prossimo weekend che conta anche "Stupida Show! (Capitolo 1 - Cattivi pensieri)", monologo di stand up comedy di Carrozzeria Orfeo con Beatrice Schiros, e "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta, riletto da Claudio Di Palma, tutti a Napoli per il Campania Teatro Festival. E ancora, il festival Narni Città Teatro, con 35 spettacoli e incontri in tre giorni, dagli "Scritti sull'arte" che Davide Sacco ha tratto da Karl Marx, con Federica Rosellini e Daniele Russo insieme ai 99 Posse; Francesco Montanari in "Play house" di Martin Crimp; e Sabina Guzzanti, narratrice d'eccezione dell'appuntamento all'alba tra le rovine dell'Ala Diruta. (ANSA).