Hugh Jackman ha il Covid, positivo per la seconda volta

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Poche ore dopo aver cantato e ballato sul palcoscenico dei Tony Awards, Hugh Jackman è risultato positivo al Covid. E' la seconda volta in pochi mesi che l'attore impegnato a Broadway in "The Music Man" risulta positivo al tampone.

"Sono frustrato. Rinuncerò ad alcune repliche, ma tornerò la prossima settimana", ha detto Jackman che sarà rimpiazzato dal suo vice Max Clayton: "Max, tu e tutti i sostituti siete l'anima del teatro. Siete la ragione e la vita del detto: 'The show must go on'".

Jackman aveva preso il Covid con altri della troupe di "Music Man" in dicembre e lo spettacolo quella volta era stato cancellato. (ANSA).