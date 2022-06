Dominio Pubblico, la città torna ai talenti under 25

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Musica, danza, performance, mostre, cinema, arte digitale e virtual reality. In tutto, dieci giorni di staffetta artistica con oltre 30 appuntamenti, 6 studi e anteprime, 5 talk e meeting, 4 premi nazionali, un podcast per confrontarsi con gli artisti e un laboratorio partecipato aperto alla cittadinanza. Per due fine settimana, dal 24/6 al 3/7, Roma torna in mano ai giovani talenti con la 9/a edizione di Dominio Pubblico - La Città agli Under 25, in scena tra il Teatro India e lo Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio. "In nove anni - spiega il direttore artistico Tiziano Panici - si sono alternate nove generazioni di ragazze e di ragazzi che hanno reso possibile la crescita di un festival multidisciplinare all'interno di Roma, con i loro sogni e il loro coraggio. Altrettanti artisti da tutta Italia e dal mondo hanno abitato e trasformato gli spazi della città. Oggi Dominio Pubblico è un ponte verso il futuro. Una rete di eventi che indagano lo stato dell'arte all'interno della città. Una città che appartiene alle nuove generazioni".

A partire dall'opening affidato a Eugenio Saletti in arte Sale, il cartellone di Dominio Pubblico quest'anno racconta il disagio e l'inadeguatezza che ricadono addosso alle nuove generazioni, tra spettacoli come Calcinacci di Claudio Larena, che vede in scena un muro e un operaio, o Disperato Eretico Show sul percorso di reinvenzione di un attore a causa della pandemia.

Per il teatro anche Cinque modi illegali di salvare il mondo e Canzone per l'Apocalisse, mentre Kebab è una performance urbana su panini, food-delivery e teorie del complotto. Spazio alla danza con Onomatopea e alla musica con l Maestrale e Alessandra Valenzano, il rock dei Tha Arrows e il jazz di Celidea. E ancora cinema, mostre, slam poetry con il campione Lorenzo Maragoni e il progetto speciale Politico Poetico +. (ANSA).