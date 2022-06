++ Tony: 'Lehman Trilogy' miglior opera teatrale ++

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - 'Lehman Trilogy' è la miglioro opera teatrale ai Tony Award. La piece di Stefano Massini è stata premiata durante la cerimonia per la 75ma edizione dei riconoscimenti considerati gli Oscar del teatro, che si è svolta nuovamente dopo due anni dalla pandemia a Radio City Hall a New York. (ANSA).