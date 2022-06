In scena le 'Illusioni' dell'amore con Vinicio Marchioni

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Quanto ognuno di noi potrebbe scoprire di avere una vita felice se solo non inseguisse tante astratte 'Illusioni', come si intitola il sorprendente, intrigante dramma di Ivan Vyrypaev che Vinicio Marchioni ha proposto al Campania Teatro Festival come 'Studio su Illusioni', lettura drammatizzata con Paola Giannini, Milena Mancini e Marco Vergani, in cui seguiamo le storie d'amore di quattro personaggi di oltre 80 anni, due coppie molto amiche, Albert e Sandra, Danny e Margareth, e che hanno condiviso un'amorosa esistenza quotidiana per più di 50 anni.

Albert muore nel suo letto spiegando a Sandra come il suo amore gli abbia cambiato meravigliosamente la vita e come abbia così scoperto quanto impegno, fiducia e responsabilità comportasse, quanta forza avesse solo se reciproco, tanto da essersi da loro due espanso al mondo facendoglielo amare. Quando poi anche lei si sentirà vicino alla fine, chiamerà Danny al suo capezzale per confessargli come segretamente lo avesse amato tanto tutta la vita, da quando lo aveva conosciuto come miglior amico del marito, il quale comunque della presenza di tutto quell'amore era vissuto, usufruendone anche lui come di riflesso.

Accade che il vecchio Danny si senta risvegliato dalla confessione dell'amica e all'improvviso si illuda di averla amata sempre anche lui, tanto da andare da Margareth a dirle che alla sua età si è perdutamente innamorato di un'altra e come il sentimento che loro hanno condiviso per una vita si illudessero fosse amore, ma era qualcosa d'altro. Margareth non reagisce, ma poi per ripicca e provocazione inventa che anche lei ha sempre amato un altro, Albert, che è stato il suo amante per tutta la vita.

Danny torna da Sandra per dirle appunto che sua moglie e suo marito erano stati sempre amanti, così che Sandra muore addolorata e pensando che la confessione di Albert sul letto di morte fosse tutta una falsità. (ANSA).