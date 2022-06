Stabile Fvg apre stagione con Il mercante di Venezia

(ANSA) - TRIESTE, 10 GIU - Sarà "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare, con Franco Branciaroli nel ruolo di Shylock, ad aprire la stagione 2022/2023 del Rossetti di Trieste, teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. Una stagione come annunciato stamattina dal presidente dello storico teatro triestino, Francesco Granbassi, durante la presentazione in anteprima degli oltre 25 titoli della stagione di prosa, "che racchiude titoli emozionanti e nomi di assoluto rilievo". Tanti gli attori pronti a calcare il palcoscenico triestino, da Glauco Mauri, ad Andrea Jonasson, da Massimo Dapporto a Silvio Orlando, passando per Maddalena Crippa, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi e la versatilità di Cesare Bocci, Moni Ovadia, Elena Sofia Ricci, Galatea Ranzi, Pamela Villoresi, Lino Guanciale, Lodo Guenzi, Lucia Lavia. "Il Mercante di Venezia" per la regia di Paolo Valerio, è una produzione dello Stabile triestino che oltre a dare il là alla stagione teatrale del Rossetti il prossimo 11 ottobre, inaugurerà il prossimo 1 luglio il Festival Shakespeariano nell'ambito dell'Estate teatrale veronese. Tra i titoli in cartellone "Trappola per topi" di Agatha Christie, "La tempesta" di William Shakespeare, "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes, "Il Processo" di Franz Kafka, "Uno, nessuno, centomila" e "Come tu mi vuoi" di Luigi Pirandello, oltre all'adattamento del successo cinematografico di Paolo Genovese "Perfetti sconosciuti". Ritornano i grandi show internazionali come il musical "The Rocky Horror Show", in edizione originale, in scena nell'allestimento che il regista Cristopher Luscombe ha firmato per lo UK Tour, e "Tilt" con i top performer del Noveau Cirque. Gli abbonamenti partono il 14 giugno (ANSA).