Weekend a teatro con Sastri, Timi e Troiano

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Dal Campania Teatro Festival, che alza il sipario a Napoli tra Lina Sastri e il suo omaggio al fratello morto di Covid in "La mancanza", Filippo Timi nel suo "Cabaret delle piccole cose" e Vinicio Marchioni e Milena Mancini nello lo studio su "Illusioni" di Ivan Vyrypaev; all'omaggio di Milano per Gaber con Fabio Troiano ne "Il Dio bambino" e Gioele Dix con "Inediti di Gaber e Luporini". Fino alle "Pene d'amore perdute" di Shakespeare che inaugura la nuova stagione estiva nell'elisabettiano Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Roma. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche il progetto "Argonauti. Un canto per Recco" di Sergio Maifredi e con le musiche di Mario Incudine; ed £nzo Moscato è chansonniere di "Mondo Minore" a Torino. (ANSA).