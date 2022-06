Teatro: Torino celebra Macario, l'uomo del varietà

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Torino celebra Erminio Macario, a 120 anni dalla sua nascita, attore comico e uomo di teatro tra le più iconiche figure del panorama artistico piemontese, con un programma di eventi organizzati dall'Associazione Linguadoc e sostenute dal Consiglio regionale del Piemonte. Uno dei momenti clou è la serata-evento 'Ciak si gira, La Mole di Macario' al Teatro Gobetti, il 17 giugno. "Abbiamo voluto - dice il regista Giulio Graglia - rendere omaggio a questo grande artista, coinvolgendo alcuni suoi affezionatissimi compagni di viaggio, una fra tutti Margherita Fumero, con i loro ricordi, e i due figli del comico, Mauro e Alberto. L'obiettivo è riportare sul palco la luce la verve, la professionalità e la torinesità di un grande protagonista del dopoguerra ricordando i suoi memorabili sketch e le sue trasmissioni in Rai, i suoi spettacoli dal vivo. Ma anche il suo essere testimonial del famoso panettone Galup". Sul palcoscenico del Gobetti, a ricordare uno dei protagonisti del 'varietà' all'italiana, ci saranno oltre a Fumero, Arturo Brachetti, Valerio Liboni, Bruno Quaranta, Franco Barbero, Danilo Bruni. "Pochi nomi sono rimasti impressi nella memoria collettiva come sinonimo di 'torinesità' quanto quello di questo geniale uomo di spettacolo, che con il suo lavoro è riuscito a rendere famosi in tutto il Paese il temperamento, i modi di dire locali e una tipica inflessione dialettale dei piemontesi", ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. (ANSA).