Alla Sala Umberto una stagione tra Stein e Ingrassia-Faust

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Dopo anni di sacrifici indicibili, si riduce la precarietà del nostro vivere. Da questa settimana siamo diventati un Centro di produzione teatrale ufficialmente riconosciuto dal Mic". Ad annunciarlo, il direttore della storica Sala Umberto, Alessandro Longobardi, presentando la nuova stagione teatrale 2022-2023. Un cartellone da 17 titoli (che potrebbero diventare 19) tra fine settembre e maggio, con tanti autori contemporanei, danza e registi come Peter Stein, Alessandro Gassmann, Giorgio Gallione. "Abbiamo tutti affrontato un biennio difficile. Oltre al Covid, c'è una guerra alle porte dell'Europa - dice Longobardi - La Sala Umberto ha fatto la sua parte rimanendo aperta alla città La stagione appena terminata, inevitabilmente, presenta una riduzione del 50% del flusso di spettatori e di fatturato" ma "come Centro di produzione ci impegneremo a creare 'comunità'" con grande attenzione "ai giovani". Si parte dunque il 27/9 con Immacolata concezione di Vucciria Teatro, seguito dal nuovo Doctor Faust e la ricerca dell'eterna giovinezza da Goethe, con Giampiero Ingrassia diretto da Stefano Reali. Andrea Mirò con Enrico Ballardini e Musica da ripostiglio si cimenta con il Far finta di essere sani di Gaber/Luporini, mentre la star della regia Peter Stein dirige Maddalena Crippa ed Alessandro Averone ne Il Compleanno di Pinter. Torna poi Qualcuno volò sul nido del cuculo nella versione diretta da Alessandro Gassman, mentre tra le nuove produzioni si segnalano anche Francesca Inaudi e Giovanni Scifoni in Beginning - L'amore che non ti aspetti; Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere nella commedia Bloccati dalla neve; I due papi di McCarten con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo; Cochi Ponzoni e Matteo Taranto in Le ferite del vento di Juan Carlos Rubio. E L'onesto fantasma dedicato allo scomparso Bruno Armando, che Edoardo Erba con Gianmarco Tognazzi fanno tornare in scena. (ANSA).