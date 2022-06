Weekend a teatro tra Fiorello, Gaber e clownerie

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Dall'irrefrenabile "Fiorello presenta: Fiorello!", che dopo i sold nei teatri di tutta Italia inaugura la 7/a edizione dell'Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, al grande omaggio di "Milano per Gaber", con in scena anche "Maurizio De Giovanni legge Gaber". Sono alcuni degli appuntamenti di teatro (e dintorni), in programma nel prossimo weekend che conta anche il "PeerGynTrip" che Stefano Sabelli ha tratto da Henrik Ibsen, a Roma; "La congiura del Fiesco a Genova" di Friedrich Schiller con la regia di Carlo Sciaccaluga, a Genova: e le coloratissime atmosfere della 26/a edizione di Artisti in piazza - Pennabilli Festival con cinque giorni di spettacoli e 50 compagnie internazionali tra musica, performance di teatro, nuovo circo, walking act, clownerie, giocoleria (ANSA).