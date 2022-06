Ballerini ucraini e Bolle per il Nervi Music Ballet Festival

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Torna all'antico il "Nervi Music Ballet Festival 2022", la kermesse in programma ai Parchi di Nervi dal 26 giugno al 29 luglio. Rispetto al cartellone dello scorso anno è stata privilegiata la danza sugli altri generi di spettacolo, comunque presenti. Ci saranno sette balletti su sedici appuntamenti.

Introducendo la conferenza stampa, il sovrintendente Claudio Orazi ha sottolineato l'importanza della manifestazione e della collaborazione stretta fra i diversi soggetti che hanno reso possibile la manifestazione stessa. Ha inoltre segnalato come evento di particolare rilevanza l'appuntamento inaugurale: "Il 26 giugno la serata di Gala della Youth America Grand Prix riporterà, come lo scorso anno, moltissimi giovani danzatori e danzatrici da tutto il mondo che lavoreranno con artisti di primo piano fra i quali Jacopo Tissi, Cesar Corrales, Meaghan Grace Hinkis, Alejandro Martinez e altri".

Per quanto riguarda la danza, il 3 luglio solisti e corpo di ballo dei teatri ucraini di Kiev, Kharkiv, Lviv e Odessa metteranno in scena "Giselle", l'8 luglio la Compagnia di Antonio Gades proporrà la storica "Carmen", mentre il 14 la Compagnia cubana di Lizt Alfonso presenterà "Cuba Vibra!". Il 19 luglio arriverà la compagnia Bejart di Losanna con coreografie di Gil Roman e di Maurice Bejart (il celebre "Bolero"); il 23 luglio Eleonora Abbagnato sarà la protagonista di "Giulietta" uno spettacolo a cura di Daniele Cipriani. Chiusura della danza il 27 luglio con Roberto Bolle.

Ci sarà quest'anno anche la prosa con la ripresa dei "Maneggi per maritare una figlia" la fortunata commedia di Govi che nelle scorse settimane ha avuto uno strepitoso successo al Teatro Sociale di Camogli con l'interpretazione di Tullio Solenghi. Per quanto riguarda i concerti classici si partirà il 1° luglio con Wayne Marshall impegnato in pagine di Gershwin e Bernstein. Spazio anche al pop, rock e jazz con Ermal Meta (6 luglio), Gianmarco Carroccia ("Emozioni", 21 luglio con la partecipazione di Mogol) e il John Patitucci Trio (23 luglio).

