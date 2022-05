Fiorello apre l'Ostia Antica Festival 2022

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Con Fiorello torna il 3 giugno l'Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, settima edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano, organizzata dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica.

Primo appuntamento è Fiorello presenta: Fiorello!: dopo i sold out nei teatri di tutta Italia, lo showman apre il 3, 4, 5 e 6 giugno la tornata estiva di uno spettacolo coinvolgente, mai uguale a se stesso. Sul palco, la band di sempre che strizza l'occhio al varietà, accompagnando Rosario nelle sue mille improvvisazioni.

Il programma del festival prosegue dal 10 al 14 giugno con Scuola InCanto e la Cenerentola di Gioachino Rossini con l'Orchestra Europa InCanto diretta da Germano Neri e il coro dei bambini delle scuole romane. Gli altri appuntamenti: sabato 2 luglio Neri Marcorè in Le mie canzoni altrui; il 3 luglio Marco Travaglio con Il Conticidio dei Migliori: sabato 9 luglio Max Angioni in Miracolato; martedì 12 luglio Opera in Roma con La Traviata. Storia di un amore virale una versione innovativa del celebre capolavoro di Giuseppe Verdi. Dal 13 al 16 luglio quattro serate con Supermagic Estate 2022 presentate da Remo Pannain; il 17, 19, 20 luglio la chitarra virtuosistica di Giandomenico Anellino che si esibirà anche con Gianfranco Butinar il 21 nello spettacolo Arte d'Identità. Venerdì 22 luglio Katia Ricciarelli e Pino Quartullo (qui nella doppia veste di attore/regista) con Claudio Insegno e Nadia Rinaldi in Riunione di famiglia; sabato 23 Mogol e Gianmarco Carroccia in Emozioni, viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti e giovedì 28 luglio il concerto di Peppino di Capri.

La rassegna riprende il 3 settembre con il concerto di Marco Masini; tra gli altri appuntamenti, il 9 Lillo & Greg in Best of. (ANSA).