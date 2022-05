Carla Fracci, a un anno dalla scomparsa l'omaggio di ITsART

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Un anno fa moriva Carla Fracci, emblema del Teatro alla Scala di Milano, sede dell'Accademia, ma la sua grazia continua a illuminare il patrimonio artistico lasciato in eredità alle generazioni future. ITsART omaggia la grandiosa icona della danza, attraverso il migliore ballet blanc dell'Ottocento: la Giselle, oggi restaurato in ultra HD.

Ideato da Théophile Gautier, il balletto in due atti Giselle è ambientato nella Renania medioevale e racconta la storia travagliata di una contadinella cagionevole, per cui la danza è la più ardente passione, che si innamora di Loys, un popolano in apparenza. La madre di Giselle, Berthe, temendo che la figlia subisca una trasformazione in Villi, diffida fin da subito di Loys, dietro cui si cela il principe Albrecht. Gli innamorati affidano al destino il loro amore, ma presagi funesti sono in agguato.

Donna dei contrasti, riservata e amatissima, umile figlia di un tramviere milanese e regale icona dell'arte della danza, nei panni di Giselle nel balletto del Romanticismo per antonomasia, Carla sembra aver ripercorso la sua esistenza: una vita dedicata al balletto, grandissimo amore che valica tutto, perfino la delusione e il sacrificio.

Per vedere il documentario basterà registrarsi al sito www.itsart.tv, entrare nel catalogo, scegliere il titolo e completare l'ordine. (ANSA).