Weekend a teatro tra Mario Martone e Tullio Solenghi

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Dalla tragedia classica che parla dei figli di oggi, con Valerio Binasco che a Torino dirige e interpreta il dittico "Ifigenia" e "Oreste", all'omaggio alla maschera di Gilberto Govi con Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi a Camogli (Ge) ne "I maneggi per maritare una figlia" di Nicolò Bacigalupo, con le scene di Davide Livermore. Fino alle pagine di Goliarda Sapienza rilette da Mario Martone (che nel frattempo strega Cannes con il suo "Nostalgia") ne "Il filo di mezzogiorno", a Roma con Donatella Finocchiaro, nel ruolo della scrittrice, e Roberto De Francesco. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Marisa Laurito ad Alghero (SS) nel ruolo che fu di Pupella Maggio in "Persone naturali e strafottenti" di Giuseppe Patroni Griffi; e Giuseppe Pambieri, ancora nella capitale, nel "Tieste" di Seneca, per la regia di Giuseppe Argirò. (ANSA).