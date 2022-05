Weekend a teatro, tra Inda a Siracusa e l'omaggio a Falcone

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il Teatro greco di Siracusa, che torna ad affollarsi con la nuova stagione dell'Inda, tra l'Agamennone di Eschilo riletto da Davide Livermore con Laura Marinoni nel ruolo di Clitennestra, e l'Edipo Re di Sofocle diretto da Robert Carsen, con Giuseppe Sartori protagonista. E poi "Fiorello presenta: Fiorello!", tra racconti, note e risate, a Milano; e Nancy Brilli e Chiara Noschese, sorelle per "Manola" di Margaret Mazzantini, a Roma. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "Nella solitudine dei campi di cotone", il capolavoro di Bernard-Marie Koltès, a Roma nella messa in scena firmata da Andrea De Rosa, con Federica Rosellini e Lino Musella; e la "Medea", riportata in vita da Luciano Violante nel monologo interpretato da Viola Graziosi, per la regia di Giuseppe Dipasquale, che Rai5 proprone nel trentennale della strage di Capaci dalla Chiesa di San Domenico a Palermo, dove riposano le spoglie del giudice Giovanni Falcone. (ANSA).