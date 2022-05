Opera Roma, Alessio Rezza nominato etoile

Grande festa al Teatro Costanzi per Alessio Rezza, nominato etoile del Teatro dell'Opera di Roma dal sovrintendente Francesco Giambrone, su proposta della direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato, al termine dell'ultima recita di 'Il Corsaro'.

Mentre il pubblico applaudiva il ballerino e gli interpreti della coreografia di Josè Carlos Martinez, a sorpresa sono saliti sul palcoscenico il sovrintendente e la direttrice del ballo. Una pioggia di coriandoli ha reso ancora più evidente l'emozione del danzatore pugliese nell'apprendere la notizia del riconoscimento. "Il Corpo di Ballo del nostro Teatro è una delle nostre eccellenze, - ha detto Giambrone - sono felice di vederlo crescere. E questo riconoscimento così importante a uno dei suoi componenti, che giunge a conclusione di una produzione che ha avuto uno straordinario successo di pubblico, conferma i livelli di qualità raggiunti da tutti sotto la guida di Eleonora Abbagnato. Oggi è una giornata di festa per tutto il nostro teatro".

"Alessio è un danzatore di carattere unico, perfetto per il repertorio classico e per quello moderno - ha aggiunto Eleonora Abbagnato -. È un grande talento cresciuto artisticamente al mio fianco. Ho avuto il piacere di nominarlo prima solista e poi primo ballerino. Un ulteriore motivo di grande orgoglio è che nella compagnia capitolina non veniva nominato un danzatore étoile dal 2004. Per me è una gioia e la conferma che il Teatro cresce e soprattutto i nostri talenti". Nato a Modugno, in provincia di Bari, Alessio Rezza entra alla Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala all'età di quindici anni, diplomandosi nel 2008. Nel 2009 entra a far parte del corpo di ballo dell'Opéra di Parigi e nel 2010 si unisce alla compagnia del Teatro dell'Opera di Roma. È ospite in gala di danza internazionali e gli vengono riconosciuti premi tra cui: Danza&Danza 2011, Roma in Danza 2011 e Anita Bucchi 2011 come migliore interprete maschile dell'anno, Premio Positano 2012 come miglior danzatore emergente, Roma è Arte 2013 e Europa in Danza 2016. (ANSA).