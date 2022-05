Weekend a teatro, tra Lear, Rugantino e le note dei Cetra

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Dagli sguardi al femminile secondo il Premio Pulitzer Edward Albee, con Ida Marinelli, Elena Ghiaurov e Denise Brambillascale nelle "Tre donne alte" dirette da Ferdinando Bruni a Milano; a Glauco Mauri e Roberto Sturno nel "Re Lear" di Shakespeare, per la regia di Andrea Baracco, a Bari. E anche il ritorno in scena di Gene Gnocchi in "Se non ci pensa Dio ci penso io", a Torino. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che conta anche il ritorno a Roma del "Rugantino" con Serena Autieri e Michele La Ginestra; Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi e Cristiana Polegri in "Cetra… una volta", spettacolo tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della tv italiana tra gli anni '40 e gli '80, ancora nella capitale; e il teatro nel teatro di "Deux amis" di Pascal Rambert a Milano. (ANSA).