Tony Awards, A Strange Loop in testa con 11 candidature

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAG - 'A Strange Loop' in testa alle candidature dei premi Tony. Il musical di Michael R. Jackson, che ha debuttato nel 2019 e che segue la storia di Usher, un giovane afroamericano omosessuale e sovrappeso che tenta di sfondare nel mondo dello spettacolo, è stato infatti nominato undici volte, tra cui anche per la categoria 'miglior musical'.

Quest'anno la cerimonia per i cosiddetti Oscar del teatro torna dopo la chiusura di Broadway a causa della pandemia. Si terrà il 12 giugno a Radio City Hall a New York.

Tra i candidati a miglior musical ci sono anche 'Six' e 'MJ' (ANSA).