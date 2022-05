Binasco dirige Ifigenia e Oreste di Euripide

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Valerio Binasco dirige, in chiusura di stagione, due nuove produzioni del Teatro Stabile di Torino: Ifigenia e Oreste di Euripide che andranno in scena alle Fonderie Limone di Moncalieri, dal 24 maggio al 12 giugno. Le due tragedie sono interpretate da: Giovanni Anzaldo, Sara Bertelà, Valerio Binasco, Giovanni Calcagno, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Jurij Ferrini, Nicola Pannelli, Letizia Russo, Arianna Scommegna. Le scene e luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati, le musiche di Paolo Spaccamonti.

Assistente regia Giulia Odetto, assistente drammaturgia Micol Jalla, assistente costumi Agnese Rabatti.

Il debutto dei due spettacoli in prima nazionale alle Fonderie Limone è programmato martedì 24 maggio, alle 20.45, per Ifigenia e mercoledì 25 maggio, alle 20.45, per Oreste. Fino al 12 giugno i due spettacoli saranno replicati alle Fonderie Limone a sere alterne, dal martedì al venerdì alle ore 20.45, mentre il sabato e la domenica saranno previste delle maratone che permetteranno la visione consecutiva dei due spettacoli.

Binasco ricopre dal gennaio 2018 l'incarico di direttore artistico del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e dal settembre 2021 quello di direttore della Scuola per Attori. In qualità di regista e attore si è finora aggiudicato undici premi della critica (ANSA).