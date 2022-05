Al Quirino stagione tra Pirandello e 100/o Gassman

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Il Quirino è il tempio della prosa.

Non solo resistiamo, aperti e funzionanti, ma a Roma oggi siamo i soli". Esordisce così Geppy Gleijeses, presentando la nuova stagione del Teatro Quirino Gassman insieme a Guglielmo Ferro, con cui condivide la direzione artistica della stoprica sala, e all'ad Rosario Coppolino. Una stagione dedicata ai 100 anni che avrebbe oggi Vittorio Gassman (1922-2022), l'eterno mattatore cui è intitolato il teatro, con 20 titoli tra ottobre e fine maggio e che prende a piene mani dal repertorio di Pirandello (ben quattro spettacoli con anche Il berretto a sonagli di Gabriele Lavia), ma anche dalla grande drammaturgia anglosassone tra Il crogiuolo di Arthur Miller con Filippo Dini e La dolce ala della giovinezza di Tennessee Williams con Elena Sofia Ricci (che firma anche la regia di una Fedra da Seneca) , il ritorno di spettacoli molto applauditi come Il malato immaginario di Moliere con Emilio Solfrizzi e La vita davanti a se' di Romain Gary con Silvio Orlando, la prima volta in Italia de La madre di Florian Zeller con Lunetta Savino o la sopresa di Andrea Jonasson, dopo trent'anni in Italia negli Spettri di Ibsen per il lituano Rimas Tuminas. Cui si aggiungono poi i passi di Astor-Un secolo di tango del Balletto di Roma e i cinque spettacoli della rassegna Quirino Contemporaneo, che apre e chiude il cartellone.

"Per noi era un dovere andare avanti , anche se non era facile dopo la pandemia - aggiunge Ferro - Le nostre scelte oggi ricadono sul meglio del teatro italiano e a volte qualcosa resta fuori, a malincuore. Ma questo è forse anche il più grande teatro di produzione italiano, pur non essendolo formalmente, perché qui hanno 'casa' tre grandi realtà produttive come Gitiesse, Abc e la Compagnia Molière".