Tess Masazza, torno a teatro con Insopportabilmente donna

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "La prima volta che mi sono ritrovata dietro le quinte, pronta a salire in palcoscenico, ho guardato uno dei miei colleghi e gli ho detto: 'se non ridono, scoppio a piangere'. Poi sono entrata, ho visto la luce dei riflettori e prima ancora che proferissi parola il pubblico è scoppiato in una fragorosa risata. È stata la sensazione più bella del mondo.

E ho cominciato a divertimenti come una matta anche io". A raccontarlo all'ANSA è Tess Masazza, attrice, scrittrice, comedian (come ama definirsi), da otto anni regina dei social con la sua web serie Insopportabilmente donna, oggi ancora più popolare dopo la partecipazione a Lol 2 - Chi ride è fuori su Prime video. Dal web il suo racconto di vizi e virtù dell'universo femminile in questi anni è diventato anche un romanzo (Insopportabilmente donna, ed. Sperling & Kupfer) e uno spettacolo teatrale, con la regia di Augusto Fornari, nuovamente in tournée dal 7 maggio tra Mantova, Roma, Varese per riprendere a novembre con Milano e Bologna. Con lei nel cast, Erika D'Ambrosio, Noemi Smorra, Federico M. Galante.

"Tutto è nato durante un litigio con mia madre - racconta lei - Mentre discutevamo, mamma mi guarda e mi dice: 'Tess, sei insopportabile. Devo filmarti così che tu possa rendertene conto'. Fu un'idea geniale". A suon di autoironia e gag sulla caotica vita di una giovane trentenne alla ricerca dell'amore (e non solo), il suo popolo di fan oggi conta 750 mila followers solo su Instragram. Quella in teatro è una vera commedia romantica, in cui Tess è in una crisi nera alla Bridget Jones.

"Neanche le amiche la sopportano tanto è giù - racconta -. A complicare la situazione, arriva un invito a matrimonio in cui inevitabilmente incontrerà il suo ex. Ecco allora che per aiutarla, si chiama un vero professionista, il disinnamoratore.

Il mio sogno oggi? Trasformare Insopportabilmente donna in un film o una serie tv". (ANSA).