Tanti comici vip per Festival Gaber in strade a Camaiore

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 06 MAG - "La libertà di ridere di tutto ciò che vuoi, non si può non ridere in mezzo a tutti questi guai". Così cantava Giorgio Gaber nel 1967 in un brano, scritto probabilmente con l'amichevole collaborazione di Franco Battiato che Gaber ospitava per la prima volta in una trasmissione televisiva. E così la Fondazione Gaber e il Comune di Camaiore (Lucca) hanno deciso di intitolare la XVIII edizione del Festival Gaber, previsto dal 23 al 30 luglio. I protagonisti saranno i comici, la location Piazza XXIX maggio. Dunque ci saranno, sera dopo sera, dal 24 luglio, Ale&Franz, Luca Ravenna, Nino Frassica, Enrico Bertolino e Michela Giraud. Il 23 l'esordio è per 'Le strade di notte' ancora sotto il titolo 'La libertà di ridere' quando il centro storico di Camaiore tornerà ad essere animato dalle stazioni che il direttore artistico Gian Piero Alloisio creerà per l'occasione. (ANSA).