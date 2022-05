Ravenna Festival, otto spettacoli sotto le stelle a Cervia

Ravenna Festival porta a Cervia-Milano Marittima 'Il Trebbo in Musica 2.2 - Spettacoli sotto le stelle nella città del sale', otto appuntamenti d'autore all'Arena dello Stadio dei Pini in programma dal 18 giugno al 14 luglio. E' la terza edizione della rassegna che Ravenna Festival ha creato ad hoc, in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini. Gli appuntamenti reinventano la tradizione romagnola del trebbo e le pioneristiche letture pubbliche di Walter Della Monica e 'Toni' Comello con omaggi a Pier Paolo Pasolini e Franco Battiato, divagazioni lunari e partenopee, riflessioni storiche e musicali, sconfinamenti nei territori della graphic novel e dei quiz televisivi. Sempre alle 21.30, il palcoscenico dell'Arena accoglierà ospiti come Zerocalcare, Gene Gnocchi, Elio Germano, Teho Teardo, Corrado Augias (che sabato 18 giugno inaugurerà la rassegna con 'Viva il chiaro di luna!'), Moni Ovadia, Aldo Cazzullo, Giancane, Vasco Brondi, Davide Toffolo, Valentina Lodovini, Angelo Privitera.

"Quello fra il Festival e la città di Cervia - dice il sindaco Massimo Medri - è un sodalizio che sta regalando sempre nuove emozioni ai tanti estimatori di questa esclusiva rassegna, puntualmente sold-out. Quest'anno avrò inoltre l'onore di essere uno dei protagonisti di una delle prime serate, con Gene Gnocchi. Saranno spettacoli legati profondamente alla cultura, ma anche al nostro Trebbo poetico". La rassegna del Festival si colloca infatti nel solco tanto dell'antica tradizione del trébb romagnolo - una riunione fra amici, un incontro di idee all'insegna della condivisione e del dialogo - quanto dell'iniziativa di Della Monica e Comello, che fra il 1956 e il 1960 proposero letture pubbliche di poeti di tutti i tempi.

