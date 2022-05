Anche Natalia Osipova al Tam di Milano per Gala Nureyev

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Sarà a Milano per danzare nel Gala Nureyev in programma al Tam di Milano sabato prossimo 7 maggio Natalia Osipova, la prima ballerina sia del Royal Ballet di Londra che del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo. E con lei ci sarà anche Daniil Simkin primo ballerino sia dell'American Ballet Theatre che dello Staatsballett Berlin. Il cast internazionale del tributo al ballerino e coreografo Rudolf Nureyev include però anche Tanya Bolotova dell'Hungarian National Ballet, Reece Clarke del Royal Ballet di Londra, Ana Sophia Scheller del New York City Ballet e del Teatro Nazionale dell'Opera di Kiev dove danza con,Viktor Ishchuk, Natalia Matsak e Sergiy Kryvokon anche loro presenti. "Le sue coreografie - spiegano dal Teatro degli Arcimboldi - hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza e alla ricerca per la perfezione tecnica tante giovani promesse, che oggi, arricchite dal suo prezioso bagaglio artistico, gli rendono omaggio". "E' sempre un piacere esibirmi in Italia - dice Osipova - Avendo passato anni alla Scala da giovane non vedo l'ora di esibirmi per il pubblico in Italia" e inoltre "è un onore essere nel gala per Nureyev. Ho una tale ammirazione per l'artista che è stato". (ANSA).