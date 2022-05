Dave Chappelle aggredito sul palco da uno spettatore

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Il comico Dave Chappelle e' stato sbattuto a terra sul palcoscenico da uno spettatore adirato all'Hollywood Bowl di Los Angeles dove Dave era in scena per il Festival Netflik Is a Joke, il primo evento del genere dal vivo organizzato dal servizio in streaming su cui il comico, che nell'incidente e' rimasto illeso, ha uno show molto seguito ma anche molto discusso. "E' stato un trans", ha poi scherzato Chappelle dopo essersi rialzato, con una battuta delle tante da lui riservate nel corso della sua carriera alla comunita' Lgbtq e che l'anno scorso avevano fatto chiedere a Netflix di metterlo alla porta. L'episodio ha evocato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nella notte degli Oscar, rilanciando la polemica sulla sicurezza dei comici che, come Chappelle, amano provocare in pubblico. Poco prima di Dave, aveva avuto il microfono Chris Rock che, subito dopo l'incidente, e' salito sul palco e scherzato: "Chi e' stato? Will Smith?". (ANSA).