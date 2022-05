Dal 400/o di Moliere a Virginia Raffaele nel weekend a teatro

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Dal 400/o anniversario della nascita di Molière con "Il misantropo" riletto da Leonardo Lidi, a Torino, al ritorno spumeggiante di Virginia Raffaele nell'autobiografico "Samusà", a Roma. E poi i 30 anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio con l'omaggio di César Brie a due uomini che avevano previsto tutto, eppure non si sono tirati indietro in "Nel tempo che ci resta, Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", a Palermo. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche Vanessa Scalera, Anna Ferzetti e Daniela Marra insieme a Pier Giorgio Bellocchio, dirette da Filippo Gili in "Ovvii destini", ancora nella capitale; e il debutto in teatro di Martina Colombari a Milano con Corrado Tedeschi in "Montagne russe" di Eric Assous, per la regia di Marco Rampoldi. (ANSA).