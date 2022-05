Ariana DeBose condurra' prossima edizione dei premi Tony

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - La premio Oscar Ariana DeBose condurra' la prosima edizione dei premi Tony il 12 giugno a radio City Music Hall di New York. L'attrice di "West Side Story" ha vinto in marzo un Academy Award come migliore attrice non protagonista diventando la prima attrice gay di colore a conquistare la preziosa statuetta. I Tony, arrivati alla 75esima edizione, sono considerati l'equivalente degli Oscar per il teatro. (ANSA).