Montagne Russe, debutta sul palco Martina Colombari

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Va in scena al teatro Manzoni di Milano da domani, 3 maggio fino al 15, lo spettacolo 'Montagne russe' che vede come protagonisti Corrado Tedeschi e Martina Colombari, al suo debutto teatrale. I due attori portano sul palco del teatro milanese, con la regia di Marco Rampoldi, un testo di Eric Assous, vincitore di due Prix Molière, portato in scena nel 2004 da Alain Delon e Astrid Veillon.

Lui Pierre è un uomo maturo e affascinate, con la moglie e il figlio fuori città, che incontra in un bar lei, Jiuliette, più giovane e molto bella e decide di invitarla a casa sua. Si preannuncia così una serata piacevole e spensierata, e molto divertente per il pubblico che sarà in sala, ma anche ricca di colpi di scena e di momenti spiazzanti. Ogni volta che Pierre sta per ottenere quello che vorrebbe da Juliette lei lo spiazza cambiando identità e carattere, in un continuo e vorticoso sali e scendi di sentimenti come sulle montagne russe. Fino al colpo di scena finale. Quella tra Corrado Tedeschi e Martina Colombari "è una coppia che funziona molto bene, per un testo bellissimo - ha spiegato il regista Marco Rampoldi -. 'Montagne russe' è uno spettacolo in cui si ride tanto ma non solo, ci sono dei momenti inquietanti, ci sono elementi di grande curiosità ed è anche un po' un giallo".

Martina Colombari, attrice, conduttrice, Miss Italia 1991 si mette alla prova per la prima volta sul palcoscenico di un teatro. "È un testo complicato perché Juliette è cinque donne insieme ma le sfide mi intrigano e l'idea di mettermi in gioco mi ha appassionato e l'ho fatto durante tutta la mia carriera - ha spiegato -. Ho letto il copione che ha un testo bellissimo e mi sono convinta. Quello che succede salendo sulle montagne russe dei sentimenti è ironico, divertente ma anche inquietante e con un finale a sorpresa direi drammatico". L'affascinante Pierre "è goffo di fronte a questa bellissima donna che si trova in casa sua - ha spiegato Corrado Tedeschi -. Il materiale per fare ridere in questo spettacolo c'è e tanto, nella versione italiana si ride moltissimo fino ad arrivare poi a questo punto di chiaroscuro dove esce una verità sconvolgente per il pubblico". (ANSA).